BM’den depremzedelere yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatlarını yeniden inşa etmeye çalışan depremzedeler için daha fazla destek çağrısında bulundu.

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BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (UNHCR) yapılan yazılı açıklamaya göre, Grandi, Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenen bölgelere gerçekleştirdiği 5 günlük ziyaretini tamamladı.

Temasları kapsamında depremzedeler ve insani yardım çalışanlarıyla görüşen Grandi, depremlerin Türkiye ve Suriye’de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olduğunu ve milyonlarca kişiyi etkilediğini belirtti.

PEK ÇOK KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Grandi, 6 Şubat’taki depremlerin etkili olduğu bölgelerde büyük bir yıkıma neden olduğuna işaret ederek, “Yıkımın ve tahribatın boyutu şoke edici ve birçok yerde kıyameti çağrıştırıyor. Milyonlarca insan kayıplar yaşadı, yaralandı ve travma geçirdi. Pek çoğu ise bu trajik ve korkunç olay nedeniyle yerinden edildi.” ifadesini kullandı.

YARDIMA İHTİYAÇ VAR

Deprem bölgelerinde yapılan insani yardım çalışmalarına değinen Grandi, şunları söyledi:

“Her iki ülkede de sahadaki ihtiyaçlar çok fazla ve müdahaleye yönelik daha fazla kaynak aktarılmalı. Uzun vadeli çabaları düşünmek ve desteklemek kritik öneme sahip olmakla beraber insanların hayatlarını ve geçim kaynaklarını yeniden inşa etmeye başlayabilmeleri için çok daha fazla insani yardıma ve erken dönem iyileşme kaynaklarına ihtiyaç var.”

SURİYE DEĞERLENDİRMESİ

Grandi, Suriye’deki duruma ilişkin değerlendirmesinde de şunları kaydetti:

“Neredeyse 20 yıldır düzenli olarak Suriye'yi ziyaret ediyorum ancak bulunduğum hiçbir yerde bu ölçüde ihtiyaç ve çaresizlik görmedim. Bu kadar çok insanın bu kadar uzun süre, bu kadar az şeye sahip olarak bırakılması vicdanen kabul edilemez. Çok daha fazla desteğe ihtiyaçları var ve bunu hak ediyorlar. Bugün ülke genelinde yardım ve erken dönem iyileşme faaliyetlerimizi hızlandırmak insani bir zorunluluk. Nerede olurlarsa olsunlar, ihtiyaç içindeki herkese erişmek çok önemli.”

Açıklamada, BM’nin depremler nedeniyle Türkiye’deki insani yardım müdahalesi için 1 milyar dolar, Suriye için yaklaşık 400 milyon talep ettiği, Türkiye için talep edilen tutarın yüzde 12’sinin, Suriye için ise yüzde 59’unun finanse edildiği aktarıldı. (AA)

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