BM’den kan donduran rapor: Ülkede 6 milyondan fazla kişi açlıkla karşı karşıya…

Birleşmiş Milletler (BM), Sudan'da 100 günü aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 milyon kişinin yerinden olduğunu bildirdi. BM ayrıca çatışmalar nedeniyle 6 milyondan fazla insanın açlıktan sadece "bir adım uzakta olduğu" konusunda uyarıda bulundu.

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BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan’da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki 15 Nisan’dan bu yana devam eden çatışmalarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, çatışmaların yaklaşık 4 milyon kişiyi evinlerini terk etmeye zorladığı belirtildi.

IOM’un son verilerine göre, 926 binden fazla Sudanlı komşu ülkelere sığınmak zorunda kalırken, 3 milyonu aşkın kişi ise ülke içinde yerinden edildi.

Sudanlıların çatışmaların yaşandığı alanlardan kurtulmak için ulaştığı ülkeler arasında Mısır, Libya, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Etiyopya yer aldı.

Ülke içinde yerinden edilmiş kişilerinin yüzde 71’inin başkent Hartum’dan geldiği bildirildi.

Açıklamada, çatışmalar nedeniyle birçok bölgeye erişimin hala imkansız olduğu ve mevcut değerlendirmelerin ise ön raporlara veya tahminlere dayandığı kaydedildi.

6 MİLYONDAN FAZLA İNSAN AÇLIKLA KARŞI KARŞIYA

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin, Sudan’da ordu ile HDK arasında 15 Nisan’dan bu yana devam çatışmalar yüzünden, ülkede açlık ve yerinden edilmelerle ilgili durumun “kontrolden çıktığı” konusundaki uyarısını paylaştı.

“Sudan’da 6 milyondan fazla insan, nüfusun yaklaşık yüzde 13’ü artık açlıktan bir adım uzakta.” diyen Haq, ülke genelinde 20 milyondan fazla insanın “yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya” kaldığını, bunun nedeninin çatışma, ekonomik gerileme ve kitlesel yerinden edilme olduğunu belirtti.

Farhan Haq, Uluslararası Göç Örgütüne (IOM) göre, Sudan’daki şiddet nedeniyle sadece bir hafta içinde 334 binden fazla insanın yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

Haq, 855 binden fazla Sudanlının da ülkedeki şiddet nedeniyle komşu ülkelere kaçtığını kaydetti.

SUDAN’DAKİ KRİZ

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK’nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK’nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında, Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. (AA)

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