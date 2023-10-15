BM’den korkunç uyarı: Binlerce kişi ölebilir

Birleşmiş Milletler (BM), su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa Gazze'de binlerce kişinin öleceği uyarısında bulundu. Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 235 artarak 2 bin 450'ye yükseldi.

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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardımlar Koordinatörü Martin Griffiths, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Griffiths, “Gazze’nin üzerinde ölüm hayaleti dolaşıyor.” ifadelerini kullandı.

“Su, elektrik, gıda ve ilaç olmazsa binlerce kişi ölecek.” uyarısında bulunan Griffiths, bunun gerçek durum olduğunun altını çizdi.

GAZZE’DE ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 235 kişi daha hayatını kaybetti.

Buna göre 7 Ekim’den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 9’uncu gününde toplam can kaybı 2 bin 450’ye, yaralı sayısı da 9 bin 200’e ulaştı.

SDREROT’TAN TAHLİYELER SÜRÜYOR

İsrailli yetkililer, Sderot’taki bir okula otobüsler getirerek, yüzlerce Yahudi yerleşimciyi ülkenin orta ve kuzeyindeki otellere ve evlere nakletti. Otobüslerle nakledilen Yahudi yerleşimci sayısı ise bilinmiyor. İsrail, gazetecilere Yahudilerin bölgeden çıkışını görüntülemeleri çağrısında bulundu.

The Jerusalem Post’un haberine göre, bölgedeki 30 bin kişilik nüfusun çoğu şimdiden evlerini terk etti.

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in sivilleri hedef almasına tepki olarak Sderot’un roketlerle bombalandığı belirtilmişti.

Gazze Şeridi’nden onlarca roketin düştüğü Sderot, Kassam Tugayları’na bağlı unsurların 7 Ekim’deki sızma operasyonunun ardından İsrail ordusuyla yoğun çatışmalara sahne olmuştu.

Yaklaşık 31 bin nüfuslu sınır kenti Sderot’un Belediye Başkanı Alon Davidi 11 Ekim’de yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine çatışmalar nedeniyle şehrin tüm sakinlerini organize bir şekilde tahliye etmesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail hükümeti de Gazze’den roket saldırılarına maruz kalan bölgeyi boşaltma kararı almıştı.

HAMAS, YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİNİ VURDU

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, telegram kanalı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kassam Tugayları’nın Gazze Şeridi’ndeki saldırılara yanıt olarak Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Şalumi ve Nahariye Yahudi yerleşim birimleri ile çevresini 20 füzeyle vurduğu kaydedildi.

“DURUMU SONSUZA DEK DEĞİŞTİRECEK BİR SAVAŞ OLACAK”

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze sınırı yakında yer alan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Gallant, İsrail ordusunun Hamas'ı ortadan kaldıracağını söyleyerek, “Gazze’deki tüm tünellere ulaşacaklarını ve Filistinli grupların tüm üyelerini ortadan kaldırmadıkları sürece görevi yerine getirmemiş olacaklarını” dile getirdi.

Filistinli gruplarla İsrail ordusu arasındaki savaşa işaret eden Gallant, “Güçlü bir savaş olacak, ölümcül bir savaş olacak, kesin bir savaş olacak ve durumu sonsuza dek değiştirecek bir savaş olacak.” ifadelerini kullandı.

BIDAN’DAN ‘FİLİSTİNLİLER ACI ÇEKİYOR’ MESAJI

ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait “POTUS” kullanıcı adlı X hesabından Filistin odaklı mesajı paylaştı.

Şimdiye kadar katı İsrail yanlısı tutumuyla dikkati çeken Biden, “Filistinlilerin çoğunun Hamas’ın korkunç saldırılarıyla bir bağlantıları olmadığını göz ardı etmemeliyiz. Filistinliler onlar (Hamas) yüzünden açı çekiyor.” açıklamasında bulundu.

Biden’ın mesajının altına paylaşım yapan X kullanıcıları, “Yön değişimi mi var?”, ” O zaman ne duruyorsunuz? İsrail’i durdurun”, “Buna rağmen İsrail için savaş gemisi yolluyorsunuz” tarzında farklı yorumlar yaptı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 235 artarak 2 bin 450’ye yükseldiğini duyurdu.

HİZBULLAH, İSRAİL TANKLARINI VURDU

Hizbullah Hareketi, sabah saatlerinden bu yana Lübnan üzerinden İsrail’e gerçekleştirdiği güdümlü tanksavar füze saldırılarına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, İsrail sınırı üzerinde yer alan Hanita yerleşim biriminde konuşlu İsrail’e ait “Merkava” tipi 2 tanka güdümlü tanksavar füzesi ile saldırı gerçekleştirildiği belirtilirken, olayda “bazı İsrail askerlerinin öldüğü, bazılarının ise yaralandığı” iddia edildi.

Hizbullah açıklamasında, söz konusu saldırının İsrail bombardımanında ölen Lübnanlı gazeteci İssam Abdullah ile 2 Lübnanlı sivil için gerçekleştirildiği ifade edildi.

Öte yandan Hizbullah milislerinin sınırda İsrail’e ait 5 askeri noktaya silahlı saldırı düzenlediği belirtildi. Hizbullah’tan yapılan açıklamada, sınır üzerinde çatışmaların çıktığı ve İsrail’in Cel el-Alem, Birket Rişe, Ramya, Manara ve Abaad bölgelerindeki askeri noktalarına silahlı saldırılar düzenlendiği ifade edildi.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.(AA)

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