BM’den korkutan Gazze açıklaması: Tehlikeli seviyeye ulaştı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Guterres, "Savaşların bile kuralları vardır" diyerek Gazze'deki durumun tehlikeli bir hal aldığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki durumun “tehlikeli bir seviyeye” ulaştığını belirterek, bölge liderleriyle sürekli temas halinde olduğunu ekledi.

Reuters’ta yer alan habere göre Guterres, Gazzeli sivilleri, gıda ve barınağın bulunmadığı, tam kuşatma altında olan bir alana taşımanın çok tehlikeli ve kimi koşullarda mümkün olmadığını söyledi.

Guterres açıklamasında, “İhtiyacı olan herkese yakıt, yiyecek ve su ulaştırabilmemiz için Gazze’nin her yerinde acil insani yardıma ihtiyacımız var. Savaşların bile kuralları vardır” ifadesini kullandı.

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