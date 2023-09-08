BM’den Rusya tepki: Seçimlerin yasal zemini yok

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda ilhak ettiği Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da hafta sonu düzenlemeyi planladığı "sözde seçimlerin" yasal zemini olmadığını bildirdi.

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BM Siyasi İşler Birimi’nde Avrupa, Orta Asya ve Amerika’dan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin hala devam ettiğini ve bu durumun büyük acılara neden olduğunu söyledi. Jenca, şubat 2022’den bu yana Ukrayna’da 9 bin 511 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 bin 206 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Jenca, Rusya’nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson’daki yasa dışı ilhak girişiminin üzerinden bir yıl geçmek üzere olduğunu belirterek, BM’nin Ukrayna’nın egemenlik, bağımsızlık, birlik ve toprak bütünlüğüne olan tam bağlılığını yineledi.

“SEÇİMLER UKRAYNA’DA BARIŞ İHTİMALİNİ ZAYIFLATACAK”

Jenca, Rusya’nın askeri kontrolü altındaki bu bölgelerde “sözde seçimler” düzenleyeceğine ilişkin haberlerin endişe verici olduğuna işaret ederek, “Bu seçimler, Ukrayna’da barış ihtimalini daha da zayıflatacak.” dedi.

Jenca, “İşgalci güç olarak Rusya, Ukrayna yasalarına uymak zorundadır. Bu bölgelerde yapılacak herhangi bir seçim, uluslararası hukuka aykırıdır ve geçersiz olacaktır.” ifadelerini kullandı. (AA)

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