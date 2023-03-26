BM’den savaş esirlerine yönelik muamele ile ilgili rapor yayınlandı

Birleşmiş Milletler, hazırladığı raporda Rusya ve Ukrayna'nın savaş esirleri konusunda insan hakları ihlalleri yaptığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Birleşmiş Milletler’in “Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’ya Yönelik Silahlı Saldırısı Bağlamında Savaş Esirlerine Yönelik Muamele” başlıklı raporunda, iki ülkenin de savaş esirleri konusunda insan hakları ihlalleri yaptığını, bazı esirlerin infaz edildiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi (OHCHR) tarafından yayınlanan raporda, 24 Şubat 2022-23 Şubat 2023 tarihleri arasında Rusya ve Ukrayna’nın savaş esirlerine yönelik yaklaşımları ve yaptıkları ihlaller ele alındı.

Raporda, iki ülkenin de savaş esirlerine yönelik insan hakları ihlallerinde bulunduğu, iki tarafın da bazı esirleri infaz ettiği ifade edildi.

RUSYA, 15 ESİRİ İNFAZ ETTİ

OHCHR, Rusya’nın 15 savaş esirini infaz ettiğini, ifade ederek, Rusya Federasyonu’nun elindeki savaş esirlerine yönelik muameleyle ilgili olarak, “OHCHR, savaş suçları oluşturabilecek ağır Uluslararası İnsan Hakları ihlallerini ve ciddi Uluslararası İnsancıl Hukuk ihlallerini belgeledi. Bunlar arasında 15 savaş esirinin yargısız infazı, savaş esirlerinin canlı kalkan olarak kullanılması, savaş esirlerinin tıbbi bakım eksikliği ve bilgi almak için işkence veya diğer kötü muamele yer alıyor. OHCHR ayrıca savaş esirlerinin eşyalarının yağmalanması ve aşırı kalabalık araçlarda elleri bağlı ve gözleri kapalı, su veya tuvalete erişimin olmadığı insanlık dışı koşullarda tahliyenin yaygın bir uygulamasını belgeledi. OHCHR, 203 Ukraynalı esirle görüştü” ifadesine yer verdi.

Raporda, “OHCHR, Rusya Federasyonu’nun ilgili tesislere erişimini reddettiğini hatırlatmaktadır. Bu nedenle analiz, yalnızca başka yollarla doğrulanabilecek vakaları ve ayrıntıları yansıtır. Mevcut bilgilerin analizi, son derece endişe verici kalıpları ortaya koyuyor” denildi.

UKRAYNA, 25 ESİRİ İNFAZ ETTİ

Raporda, Ukrayna’nın 25 savaş esirini yargısız olarak infaz ettiği bilgisi paylaşılarak, Ukrayna’nın elindeki savaş esirlerine yönelik muameleyle ilgili olarak, “OHCHR ayrıca açık kaynaklardan, yerinde ziyaretlerden ve tanıklarla yapılan görüşmelerden toplanan bilgiler aracılığıyla en az 25 Rus savaş esirinin yakalandıktan sonra yargısız infaz vakalarını belgeledi. Bu tür vakalar, savaş suçları oluşturabilecek ağır Uluslararası İnsan Hakları ihlalleri ve Uluslararası İnsancıl Hukuk ciddi ihlalleri anlamına gelir” ifadeleri yer aldı.

Raporda savaş esiri olan kadınlar için ise, “OHCHR, 24 kadın savaş esiri ile bireysel görüşmeler sonucunda, Rusya Federasyonu’nun elindeki kadın savaş esirlerine, erkek savaş esirlerinden farklı muamele edildiğini tespit etti. Kadınlar erkeklerden ayrı olarak alıkonuldu ve genel olarak daha az fiziksel şiddete maruz kaldılar. Tahliyeler ve gözaltı yerleri arasında nakiller sırasında daha iyi koşullara sahip oldular. Bununla birlikte, 17 vakada cezaevi tesislerinde tutulan kadın savaş esirleri dayak, elektrik çarpması, zorla çıplaklık ve cinsel şiddet tehditlerine maruz kaldı” denildi.

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