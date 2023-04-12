BM’den tahıl koridoru açıklaması: ‘Dün hiçbir gemi denetlenmedi’

BM, salı günü Karadeniz tahıl koridorunu kullanan hiçbir geminin denetlenmediğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Birleşmiş Milletler (BM) “tarafların operasyonel öncelikler konusunda anlaşmaya varmak için daha fazla zamana ihtiyacı olması” nedeniyle Ukrayna Karadeniz Tahıl Anlaşması kapsamında dün hiçbir geminin denetlenmediğini açıkladı ve denetlemelerin bugün itibariyle yeniden başlayacağını belirtti.

BM sözcüsü Stephane Dujarric, “Tüm taraflara, gemilerin küresel gıda güvenliği yararına pürüzsüz ve güvenli bir şekilde geçiş yapmaya devam edebilmeleri için sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Tahıl koridoru anlaşması Rusya ile savaşan dünyanın başlıca hububat üreticilerinden Ukrayna’nın, savaş nedeniyle duran tahıl ihracının tekrar başlamasını sağlamış ve dünya gıda fiyatlarını düşürmüştü.

Tüm gemiler Ukrayna’ya girerken ve Ukrayna’dan çıkarken Türkiye sularında Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM’den yetkililer tarafından denetleniyor. Ancak lojistik kısıtlamalar nedeniyle gemilerin denetlenmek için sıralarını beklemeleri gerekiyor.

BM sözcüsü Dujarric, “Kritik önem taşıyan bu çalışma, arkada savaş ve aktif saldırılar devam ederken gerçekleştiriliyor. Zorlukları küçümsemiyoruz ancak üstesinden gelinebileceğini biliyoruz. BM ekibi tüm tarafların endişelerini hesaba katarak, tüm taraflar ile yakından çalışıyor” dedi. (Reuters)

İlginizi Çekebilir Putin'den çarpıcı tahıl sevkiyatı iddiası

İlginizi Çekebilir Rusya'dan tahıl koridoru için Swift ve yaptırım şartı