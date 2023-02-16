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BM’den Türkiye’deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulundu.

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BM’den Türkiye’deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, asrın en büyük depreminden etkilenen Türk halkı için insani yardım çağrısı yaptı.

Fonlamanın üç aylık süreye yayılacağını ve yardım örgütlerinin hükümet tarafından yürütülen çalışmalara katkısını hızlandırmayı hedeflediğini belirten Guterres, özellikle gıda, güvenlik, eğitim, su ve barınma alanlarında 5,2 milyon kişiye yardım konusunda katkı sağlanacağını belirtti.

Guterres, “Türkiye dünyadaki en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına karşı yıllardır büyük cömertlik yapıyor.” ifadesini kullandı.

Dünyanın da yardım talebinde bulunanlarla dayanışma gösteren Türk halkını destekleme zamanın geldiğini kaydeden Guterres, “Bugün BM asrın en büyük depreminin vurduğu Türk halkı için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısını başlatıyor.” açıklamasını yaptı.

Guterres, kaybedilecek zaman olmadığına ve ihtiyaçların çok büyük olduğuna dikkati çekerek, “Uluslararası topluma, zamanımızın en büyük doğal afetine karşı düzenlenen bu teşebbüsü tam olarak desteklemeleri için çağrıda bulunuyorum.” ifadesine yer verdi. (AA)

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