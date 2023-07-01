Bodrum açıklarında yüzen göçmeni kurtarmayan bir kaptan Yunanistan’da tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden can simidi el yüzerek 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası’na geçmek isterken 2 mil kala baygınlık geçiren göçmeni denizin ortasında gördüğü halde kurtarmayan ve Liman Başkanlığı’na da bilgi vermeyen yelkenli teknenin kaptanı Yunanistan'da tutuklandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden can simidi ile denize açılıp, yüzerek 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isterken 2 mil kala baygınlık geçiren 25 yaşındaki düzensiz göçmeni fark eden, ancak kurtarmadığı gibi Yunan Liman Başkanlığı'na da bilgi vermeyen ve bilerek ölüme terk etmekle suçlanan yelkenli teknenin 59 yaşındaki kaptanı, İstanköy'de çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘İnsan hayatını tehlikeye atmak ve ilgili birimlere haber vermemek’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yunan basını, tutuklanan kaptanın yabancı uyruklu olduğunu belirtti.

Yarı baygın vaziyetteki göçmenin daha sonra bölgede hareket halinde olan bir feribot tarafından kurtarıldığı, limana getirildikten sonra ambulans ile İstanköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındığı belirtildi.

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