Bölgede kriz tırmanıyor! 2 milyondan fazla kişi karanlıkta…

İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan tek elektrik santrali, yakıt yetersizliği nedeniyle kapandı. Bölgede 2 milyonu aşkın kişi elektriksiz kaldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail-Hamas krizinin etkisi sürüyor. Gazze Enerji Kurumu Başkanı Celal İbrahim, akaryakıt girişini engellemesi nedeniyle, bölgedeki tek elektrik santralinin çalışması için gerekli yakıtın tükendiğini belirtti.

İbrahim, elektrik santralinin yakıt eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalmasının ardından Gazze Şeridi’nin tamamında elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

“İSRAİL, GAZZE’Yİ YAŞANMAZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR”

Öte yandan Enerji Kurumu Başkanı Zafir Mulhim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in 8 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne sağladığı 120 megavatlık elektrik tedarikini durdurduğunu ifade etti.

“Bugün Gazze Şeridi’ndeki yapıların çatısındaki güneş pillerinin çoğunun tamamen hasar aldığını ve enerji üretemez halde olduğunu belirten bir rapor aldım.” diyen Mulhim, şunları söyledi:

“İsrail’in şu anki hedefi Gazze Şeridi’ni tüm elektrik kaynaklarından mahrum bırakmak ve burayı yaşanmaz bir yer haline getirmek.”

Gazze Şeridi’ndeki elektrik şirketi, 2010 yılından bu yana halkın ihtiyacını karşılamak için bazı yerlere elektrik verip diğerlerinde kesilmesine dayalı dönüşümlü bir tedarik sistemine başvuruyor.

Günde yaklaşık 550 megavattan fazla elektrik ihtiyacı olan Gazze Şeridi’ne İsrail tarafından 120 megavat elektrik temin ediliyor. Gazze’deki enerji kaynaklarında 65, güneş enerjisinden de 20 megavat elektrik üretiliyor.

İsrail Savunma Bakanı Gallant 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 Televizyonu dün İsrail’in, Mısır’ı Gazze’ye yardım göndermemesi konusunda uyardığını ve yardım kamyonlarını vurma tehdidinde bulunduğunu duyurmuştu.

“YIKILAN BİNALARIN ENKAZINDA ÇOK SAYIDA KİŞİ VAR

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Dün geceden bu yana Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerinde işgal uçakları tarafından yıkılan evlerin enkazında hala çok sayıda kişi bulunuyor.” ifadesi kullanıldı.

Sivil savunma ekiplerinin enkaz kaldırmada yetersiz olduğu kaydedilen açıklamada, ağır iş makineleri ve gerekli teçhizatın bulunmaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Açıklamada, “İşgalin birden fazla bölgede bilinçli olarak sivil savunma ekiplerini hedef alması, çok sayıda üyemizin ölümüne ve yaralanmasına yol açmış, halkımıza yardım çalışmalarımızı sekteye uğratmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun sivilleri hedef aldığına vurgu yapılan açıklamada, saldırılarda Gazze halkını yerinden etmenin amaçlandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, tam abluka altına aldığı Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den beri yoğun hava saldırıları gerçekleştiriyor.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMASI

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 1055 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 184 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. (AA)

İlginizi Çekebilir ABD Kongresi Araştırma Servisi'nden İsrail-Hamas raporu

İlginizi Çekebilir Türkiye'nin yakından tanıdığı isimden İsrail-Hamas savaşıyla ilgili korkutan senaryo