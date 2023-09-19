Bölgede tansiyon yükseliyor… Azerbaycan uyardı, Ermenistan açıklama yaptı

Azerbaycan, Karabağ'da başlatılan anti terör operasyonunun hedefinin tamamen yasa dışı askeri oluşumlar ve askeri altyapı olduğunu açıkladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yaşanan olaylarla ilgili "Askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemezdir" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan da Azerbaycan-Ermenistan gerilimiyle ilgili açıklama yapıldı.

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Karabağ bölgesi nedeniyle Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni bir kriz ortaya çıktı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin bir dizi geniş çaplı askeri provokasyona ve terör saldırısına başvurduğu hatırlatıldı.

Ermeni istihbarat ve sabotaj grupları tarafından Ahmedbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yoluna önceden terör amaçlı döşenen mayınların patlaması sonucu sivil ve askeri personelin hayatını kaybettiği ve yaralandığına dikkati çekilen açıklamada, Azerbaycan ordusu birliklerine havan topu ve hafif silahlardan ateş açıldığı, iki askerin yaralandığı belirtildi.

“YEREL TERÖRLE MÜCADELE TEDBİRLERİ BAŞLATILDI”

Açıklamada, bu tür provokasyonların devam etmesi için Ermeni silahlı güçlerin muharebe mevzilerini güçlendirdiği ve birliklerini yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Ermenistan silahlı güçlerin Karabağ bölgesinde beklediği büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, ayrıca üçlü deklarasyon hükümlerinin uygulanmasının sağlanması, Ermeni silahlı güçlerin birimlerinin silahsızlandırılması ve topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, bölgedeki imar çalışmalarında görev alan sivil işçiler de dahil olmak üzere sivillerin, askeri personelimizin güvenliğinin sağlanması ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin anayasal yapısının yeniden tesis edilmesi amacıyla bölgede yerel terörle mücadele tedbirleri başlatılmıştır.”

“ERMENİ HALKI, ASKERİ HEDEFLERDEN UZAK DURMALI”

Operasyon ile Ermeni silahlı güçlerinin ön cephe ve derin mevzileri ile uzun süreli ateş noktaları, savaş araçları ve askeri objelerinin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiği aktarılan açıklamada, “Alınan tedbirlerin hedefi tamamen yasa dışı askeri oluşumlar ve askeri altyapıdır. Azerbaycan tarafı hiçbir durumda sivil halkı hedef almıyor. Bu bakımdan Ermeni sivil halkının askeri hedeflerden uzak durması gerekmektedir.” ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan tarafının, 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri hükümlerine aykırı olarak, Ermenistan silahlı güçlerinin Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin bölgesel barış ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturduğunu defalarca dile getirdiği hatırlatılan açıklamada, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerinin Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız ve tamamen çekilmesi ve sözde rejimin serbest bırakılmasıdır.” ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

ERMENİSTAN ORDUSUNA AİT SIĞINAKLAR VE SANTRAL VURULDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ bölgesindeki yürütülen anti-terör operasyonu hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti’nde akredite olan yabancı askeri ataşeler ve uluslararası kuruluşların temsilcilerine yönelik Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanlığı’nda brifing düzenlendi.

Toplantıda konuşan Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Mahmudov, anti-terör operasyonunun amacının, 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesindeki büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılması ve Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin anayasal yapısının onarılması olduğunu belirtti.

Tümgeneral Mahmudov açıklamasında Azerbaycan ordusunun sivil nüfusu ve sivil altyapı tesislerini hedef almadığını, yalnızca meşru askeri hedeflerin yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak imha edildiğini özellikle vurgulandı.

,Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirme mesajında da, Ermenistan silahlı kuvvetleri birimlerine ait sığınak ve askeri teçhizatlar, askeri radyo-teknik santral etkisiz hale getirildi denildi.



“ÖNLEMLER SONUNA KADAR DEVAM EDECEK”

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yönetimi, Ermeni ordu birlikleri teslim olmaz ve silahlarını bırakmazsa Dağlık Karabağ’daki “terörle mücadele önlemlerinin” sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Azerbaycan devlet haber ajansında yer alan habere göre Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yönetimi aynı zamanda Dağlık Karabağ’daki etnik Ermeni nüfusunun temsilcileri ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı yönetimi “Ancak, terörle mücadele önlemlerinin sonlanması için illegal Ermeni ordusu oluşumları beyaz bayrak çekmeli, tüm silahlarını teslim etmeli ve illegal rejim kendini feshetmeli. Yoksa, terörle mücadele önlemleri sonuna kadar devam edecek” ifadelerini kullandı.

“DAĞLIK KARABAĞ’DA ERMENİSTAN ORDUSU BULUNMUYOR”

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ bölgesinde Azerbaycan’ın başlattığı antiterör harekatı sonrasında sosyal medyadaki hesabından açıklamalarda bulundu.

Halihazırda Ermenistan-Azerbaycan şartlı sınır hattında durumun sakin olduğunu belirten Paşinyan, Azerbaycan’ın başlattığı antiterör harekatıyla Ermenistan’ı savaşa çekmek amacında olduğunu iddia etti.

Paşinyan, “Önceden söylediğim ve şimdi de söyleyeceğim üzere bu operasyonun asıl ve temel hedefi ile amacı Ermenistan Cumhuriyeti’ni askeri operasyonlara dahil etmektir. Ermenistan Cumhuriyeti’nin askeri operasyonlara karışmadığını ve Dağlık Karabağ’da Ermenistan Cumhuriyeti’nin ordusunun bulunmadığını bir kez daha kaydetmek istiyorum.” iddiasında bulundu.

“RUSYA BİLGİ VERMEDİ”

Paşinyan, Azerbaycan’ın bu harekat konusunda Rusya’yı haberdar ettiğini ancak Rusya’nın kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü.

Ermenistan’ı büyük ölçekli askeri operasyonlara dahil etmek isteyen bir dizi iç ve dış güç olduğu iddiasında bulunan Paşinyan, “Ermenistan Cumhuriyeti’ni askeri bir gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

RUSYA: ENDİŞE DUYUYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, Azerbaycan’ın Karabağ’da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonuyla ilgili olarak gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Karabağ’daki durumdan ötürü endişe duyduklarını aktaran Peskov, “Gerilimin keskin bir şekilde artmasından ve askeri harekatın başlamasından endişe duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan ve Ermenistan’ın, Rusya ile birlikte imzalanan üçlü anlaşmalara uymaları gerektiğini belirten Peskov, “Tek esaslı dayanak, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan üçlü belgelerdir. Herkesi bu belgelerin hükümlerine, gerçekleri de dikkate alarak uymaya çağırıyoruz. Ermeni tarafının Azerbaycan’ın 1991 itibarıyla topraklarını tanıdığı gerçeğini kastediyoruz.” dedi.

Peskov, bölgedeki durumun diplomatik çözümü için Bakü ve Erivan’la temasları sürdürdüklerini kaydetti.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde bulunan gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarca Azerbaycan ordusu mensuplarına ve güvenlik görevlilerine yönelik uzun süredir devam eden silahlı saldırılar ve provokasyonlara karşı, Azerbaycan ordusu tarafından bugün (19 Eylül) münhasıran askeri unsurların hedef alındığı bir anti-terör operasyonu başlatılmıştır.

* İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana geçen yaklaşık üç yıllık sürede sahadaki duruma ilişkin olarak sürekli dile getirdiği meşru ve haklı endişelerin giderilmemesi neticesinde Azerbaycan, kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak durumunda kalmıştır.

* Azerbaycan ile Ermenistan arasında bugüne kadar titizlikle yürütülen kapsamlı görüşme sürecinin sonuç odaklı olarak devamının sağlanmasının, bölgede barış, güvenlik, refah ve kalıcı istikrarın tesisi için yegâne yol olduğuna inanıyoruz. (AA)

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