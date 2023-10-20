Bomba tehdidi nedeniyle uçak boşaltıldı
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir havalimanında, bomba tehdidi nedeniyle bir uçaktaki yolcular tahliye edildi. Kalkışa hazır olan 4 uçak da pistten uzaklaştırıldı.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre Jorge Newbery Havalimanı’nda bomba tehdidinin ardından uçaktaki yolcular tahliye edilirken, kalkışa hazır 4 uçak ise pistten uzaklaştırıldı.
TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİLDİ
Yetkililer, tehdit mesajlarının, Arjantin 2000 şirketine gönderildiğini belirterek, polis ve bomba imha uzmanlarının alanda arama yaptığını söyledi.
Yerel basına konuşan yolculardan biri “Hepimizi tahliye ettiler, alanı terk ettik ve haber bekliyoruz. Havalimanı kontrol ediliyor, görevlilerin aktardığına göre en az 2 saat beklememiz gerekiyormuş” ifadelerini kullandı.
Ülkedeki İsrail ve ABD büyükelçiliklerine “bombalı saldırı tehdidi yaptığı” ileri sürülen 18 yaşındaki bir kişinin de 18 Ekim’de gözaltına alındığı bildirildi. (AA)