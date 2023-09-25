Boris Johnson’ın evinde kriz: ‘Karısı dadıyı kovdu’

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın evinde "dadı krizi" patlak verdi. Haberlere göre Johnson'ın çocuklarının dadısıyla şarap içmesi üzerine genç eşi kadını 15 dakika içinde kapıya koydu.

Sozcu.com.tr

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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın çocuklarının dadısıyla birlikte şarap içmesi üzerine eşi Carrie’nin çılgına döndüğü ve dadıyı evden kovduğu iddiası ülkede gündem oldu.

Johnson çiftinin çocuklarına bakmak için Zimbabve’den gelen bakıcı Theresa Dawes, Johnson’ın kayınvalidesinin kendisini eski İngiltere Başbakanıyla içki içerken görüp durumu kızına anlattığını, 15 dakika içinde kapının önüne konduğunu söyledi.

İşe başladıktan 3 gün sonra aniden kovulduğunu kaydeden Dawes, The Mirror gazetesine yaptığı açıklamada Carrie Johnson’ın eşyalarını toplaması için kendisine sadece 15 dakika süre verdiğini belirterek “Bu tam bir kabus” dedi. 59 yaşındaki dadı, çiftin kendisine binlerce sterlin borcu olduğunu da savundu.

‘BORIS JOHNSON TİPİM DEĞİL’

Olayın çiftin 3. bebeklerinin doğumundan hemen sonra yaşandığını anlatan Dawes, kendisiyle yaşıt eski İngiltere Başbakanıyla arasında flörtöz bir durum yaşanmadığını, Zimbabve siyaseti üzerine konuştuklarını ifade etti. Dawes, “Boris daha sonra eşinin hormonel durumunu gerekçe göstererek benden özür diledi. Üç aylık sözleşme için anlaşmıştık. Şimdi tazminat davası açacağım” ifadelerini kullandı.

Dawes, eski başbakanla ilgili “Benim ilgimi çekmiyor, tipim değil. Eşinin beni tehdit olarak görüp görmediğini bilmiyorum” diye konuştu.

Johnson çifti ise haberi reddetti. Çiftin sözcüsü, “Bu kişinin para için böyle yalanlar söylüyor olması çok üzücü” dedi.

Boris Johnson, 2021’de 35 yaşındaki nişanlısıyla gizlice evlenmişti. Çiftin 3 çocuğu var.