Bosna Hersek’te ‘taşınmaz mülkler yasası’ askıya alındı

Bosna Hersek Yüksek Temilscisi Christian Schmidt, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) yarın yürürlüğe girmesi beklenen ve tepkilere neden olan taşınmaz mülkler yasasını askıya aldığını açıkladı.

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Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği Ofisinden (OHR) yapılan açıklamada, Schmidt’in, Barış Uygulama Konseyi (PIC) Toplantısı’nın ardından Bonn Yetkilerini kullanarak, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin taşınmaz mülklerin entitelere değil devlete ait olduğuna ilişkin karar almasına karşın entite düzeyindeki Sırp Cumhuriyeti Ulusal Meclisinde (NSRS) oylanan yasayı askıya aldığı belirtildi.

Açıklamada, Schmidt’in, devlete ait mülklerin korunması adına, Anayasa Mahkemesi’nin nihai kararına kadar yasayı askıya aldığı yinelendi.

TAŞINMAZ MÜLK SORUNU

Taşınmaz mülklerin Bosna Hersek’te 1992-1995’te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması’na göre entitelere ait olduğunu savunan RS, söz konusu yasayla mülklerin idaresinin de kendilerinde olduğunu savunuyor.

NSRS’te aralık ayında oylanan ve anayasaya aykırı olan taşınmaz mülklere ilişkin yasanın yarın yürürlüğe girmesi beklenirken, söz konusu yasa çerçevesinde RS’in kullandığı kamu kurumlarının kendilerinin “bir parçası” olduğu iddia ediliyor.

Taşınmaz mülk sorunu Bosna Hersek’te yaşanan savaştan bu yana konuşulmaya devam eden bir konu olurken, ülkedeki taşınmazların devlete mi yoksa bu taşınmazları kullanan entitelere mi ait olduğu tartışılıyor.

Bu arada Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Denis Becirovic de söz konusu yasanın anayasaya uygun olup olmadığının değerlendirilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. (AA)

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