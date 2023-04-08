Brezilya, 4 yıl sonra UNASUR’a geri dönme kararı aldı

Brezilya, 2019'da ayrıldığı Güney Amerika Uluslar Birliğine (UNASUR) yeniden dönüş yapacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde UNASUR’dan ayrılan Brezilya, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın kararıyla birliğe dönme kararı aldı. Mayıs ayı sonunda Brezilya’da düzenlenmesi beklenen bölgesel devlet başkanları zirvesinde, Brezilya’nın UNASUR’a katılmasının resmiyet kazanması bekleniyor.

Öte yandan 22 Mart’ta UNASUR’a tekrardan döneceğini açıklayan ülkelerden Arjantin’de ise Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero, Devlet Başkanı Alberto Fernandez’in talimatıyla birliğe resmi üye devlet olarak döndüklerini doğruladı.

UNASUR, Lula da Silva’nın devlet başkanlığı kampanyası sürecinde önemli vaatlerinden biri olarak dikkati çekmişti.

UNASUR’a güncel olarak üye olan ülkeler Venezuela, Bolivya, Guyana, Surinam ve Peru’dan oluşuyor. UNASUR, Venezuela eski Devlet Başkanı Hugo Chavez’in teşvikiyle 2008’de ABD’nin bölgedeki etkisine karşı kurulmuştu.

UNASUR’da yer alan 6 ülke, bloğa kimin liderlik edeceği konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle 21 Nisan 2018’de üyeliklerini askıya almıştı. Bolivya, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Paraguay ve Peru, genel sekreter seçimindeki görüş ayrılıkları üzerine o dönem UNASUR’dan geçici olarak ayrılma kararı aldıklarını duyurmuştu. (AA)

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