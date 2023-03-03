Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Zelenskiy ile görüştü

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile video konferansla görüştü.

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Lula da Silva, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, barış için çalışacaklarını belirterek “Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın kimseye bir faydası yok. Brezilya barışa yönelik her türlü çabaya katılacaktır ve bunu Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e ilettim. Umarım daha fazla ölüm olmaz ve bir diyalog politikası kurulur.” ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’e iki ülke arasında devam eden savaşın sona ermesi için inisiyatif almaya hazır olduklarını söylediğini aktaran Lula da Silva, uluslararası toplumun barışçıl bir çözüm için çalışması gerektiğini kaydetti.

Lula da Silva, 31 Ocak’taki açıklamasında da Rusya ile Ukrayna arasında barış antlaşmasına arabuluculuk edecek “ülkeler grubu” oluşturulması önerisini yapmıştı. (AA)

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