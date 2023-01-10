Brezilya’nın eski lideri Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, karın ağrısı şikayetiyle ABD'nin Florida eyaletindeki AdventHealth Celebration Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sozcu.com.tr

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Jair Bolsonaro’nun eşi Michelle Bolsonaro, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, eşinin 2018’de seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıdaki yarasından kaynaklı bir sorun nedeniyle hastaneye başvurduklarını söyledi.

Michelle Bolsonaro, paylaşımında “Sevgili dostlar, eşim Jair Bolsonaro’nun 2018’de maruz kaldığı bıçak yarasının yol açtığı karın ağrısı sebebiyle hastanede müşahede altında olduğunu size bildirmek isterim. Sağlığı ve Brezilya için dua ediyoruz. Tanrı bizi korusun.” ifadesini kullandı.

Eski Devlet Başkanı Bolsonaro, 6 Eylül 2018’de Juiz de Fora kentindeki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Öte yandan ABD’de bazı siyasetçiler ve kongre üyeleri Brezilya’da hafta sonu yaşanan Kongre baskını sonrasında Bolsonaro’nun ABD’den sınır dışı edilmesi talebinde bulundu.

ABD merkezli medya kuruluşu CNN’e konuşan Demokrat Kongre üyesi Joaquin Castro, “ABD, Brezilya’da yerli terörizme ilham kaynağı olan baskıcı bir lideri barındırmamalı. Bolsonaro Brezilya’ya geri gönderilmeli” dedi.

Brezilya’da yaşanan Kongre baskınını kınayan Beyaz Saray’ın bu konuda nasıl hareket edeceği henüz bilinmiyor. (Ajanslar)

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