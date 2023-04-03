Bu kez İran ile Azerbaycan arasında ipler gerildi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, İran'ın Azerbaycan'a "İran aleyhine yayınların önlenmesi" için nota verdiğini, Azerbaycan'ın da aynı gerekçeyle İran'a yanıt verdiğini duyurdu.

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Hacızade yaptığı yazılı açıklamada, İran’ın nota vermesinin ardından bu ülkenin Bakü Büyükelçisi Abbas Musevi’nin bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Musevi’ye, İran’ın notasındaki Azerbaycan basınıyla ilgili hususların objektif olmadığının belirtildiğini ifade eden Hacızade, kendisine Azerbaycan’ın yanıt notasının yanı sıra İran basınında Azerbaycan aleyhine yayınlanan birtakım yazıların listesinin de sunulduğunu kaydetti.

“İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİNE ZARAR VERİYOR”

Hacızade, İran basınında sürekli hale gelen Azerbaycan karşıtı yalan ve iftira niteliğinde yazıların ve İranlı yetkililerin gerçek dışı açıklamalarının iki ülke ilişkilerine zarar verdiği ve anlaşmazlıkları daha da derinleştirdiğinin Musevi’ye iletildiğini aktardı.

İki ülke arasında yaşanan anlaşmazlıkların daima İran’ın tek taraflı tutum ve adımlarından kaynaklandığını bildiren Hacızade, Azerbaycan’ın iyi niyetli adımlarının İran’dan karşılık görmediğini kaydetti.

Hacızade, İran basınında Azerbaycan aleyhine yanlış ve taraflı yayınların önlenmesi için acil tedbir alınması gereğinin Büyükelçi Musevi’ye iletildiğini ifade etti. (AA)

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