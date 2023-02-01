Bu nasıl anne baba: Uçağa alınmayan bebeklerini havalimanında terk ettiler

Tel Aviv’deki Ben-Gurion Havalimanı’nda yaşanan bir olay, ağızları açık bıraktı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail'de Avrupalı yabancı bir çift, bileti olmadığı için uçağa alınmayan bebeklerini havalimanında bırakıp uçağa binmeye çalıştı.

Tel Aviv kentinden Brüksel'e giden uçağa binmek üzere olan Belçika pasaportlu çiftin bu hareketi İsrailli yetkilileri şoke etti. Çocukları için yeni bilet almamakta ısrar eden çiftin bebeği Ben-Gurion Havalimanı'nın check-in bölümünde bırakıp pasaport kuyruğuna girmesi şaşkınlık yarattı.

Olayın fark edilmesi üzerine çift İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Jerusalem Post gazetesine konuşan bir havayolu şirketi yetkilisi, “Böyle bir şey ilk defa başımıza geliyor. Bu olaya inanamıyorum” dedi.

Kontrol bandına terk edilen bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi.

İlginizi Çekebilir Almanya'da inanılmaz cinayet: Kendini ölü göstermek için benzerini öldürdü

İlginizi Çekebilir Gelin ve annesinin düğün fotoğrafı tartışma yarattı: Utanç verici bir kare