Bugün Erdoğan’la buluşacak: Putin’in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı iddia

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi'de ağırlamaya hazırlanan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dikkat çekici bir iddia Ukrayna'dan geldi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna ile bir yılı aşkın bir süredir savaşın içinde olan Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında dikkat çekici bir açıklama geldi… Ukraynalı Tümgeneral Kirilo Budanov, Rusya Devlet Başkanı’nın sağlık durumunun kötü olduğunu iddia etti.

Geçen aylarda da benzer çıkışlarda bulunan ve Kremlin’in Putin’in dublörlerini kullandığını öne süren Budanov, “Putin bir yıldır kamunun karşısına çıkmadı. Hatta yataktan bile çıkacak gücü yok. Gerçek Putin bir yıldan uzun bir süredir görülmedi” dedi.

“BATI ÜLKELERİ DE BİLİYOR”

Putin’in dublörlerinin ortaya çıktığını belirten Budanov, “Putin’in gerçekten hayatta olup olmadığını bilmiyorum” yorumunu yaptı. Daha önce Putin, hakkında çıkan dublör kullandığına yönelik iddiaları yalanlamıştı.

Öte yandan bir dönem Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde görev alan profesör doktor Valeri Solovey, “Gerçek Putin’in 2024 seçimlerinde mücadele edebileceğini sanmıyorum. Yataktan zor çıkıyor ve giyinmekte güçlük çekiyor. Fiziksel olarak seçim sürecine katılamayacak” iddiasında bulundu. Solovey, Batı ülkelerinin Putin’in dublörü olduğunu kabul ettiğini de öne sürdü.

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