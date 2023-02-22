Bükreş Dokuzlusu: Rusya’nın saldırılarını kolaylaştıran herkesi kınıyoruz

Bükreş Dokuzlusu'nu oluşturan ülkelerin liderleri, yaptıkları ortak açıklamada, "Rusya üzerindeki uluslararası baskıyı sürdürmeye kararlıyız. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını aktif olarak kolaylaştıran Belarus dahil herkesi de kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya’nın oluşturduğu Bükreş Dokuzlusu, bugün ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in katılımıyla Polonya’nın başkenti Varşova’da buluştu.

Toplantının ardından yayımlanan ortak açıklamada, Rusya’nın bir yıl önce Ukrayna’ya saldırarak Avrupa’da barış ve güvenliği “harap” ettiği aktarıldı.

NATO’nun bir savunma ittifakı olduğu vurgusu yapılan açıklamada, “Baltık’tan Karadeniz’e tüm Doğu kanadında caydırıcılık ve savunma duruşumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. NATO ve birbirini savunmaya yönelik 5. Madde taahhüdü, Avrupa-Atlantik güvenliğinin belkemiğidir. ‘Açık kapı’ politikasına bağlılığımızı yeniden teyit ederek, Madrid’de Finlandiya ve İsveç’i ittifaka katılmaya davet ettik. Onları yakında NATO müttefikleri olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz.” değerlendirmelerine yer verildi.

Rusya’nın saldırılarının şiddetle kınandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ukrayna’daki sivil ölümleri artıyor. Vahşetin ve savaş suçlarının sorumluları hesap verecek. Rusya üzerindeki uluslararası baskıyı sürdürmeye kararlıyız. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarını aktif olarak kolaylaştıran Belarus dahil herkesi de kınıyoruz. BM Şartı ve uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna, topraklarının tam kontrolünü yeniden kazanmak için Rusya’nın saldırganlığına karşı meşru savunma hakkını kullanıyor ve uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki işgal altındaki bölgeleri kurtarma hakkına sahip. Ukrayna’nın bu yöndeki çabalarını gerektiği sürece desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna halkının kahramanlığını ve ordusunun yiğitliğini selamlıyoruz.”

“RİSK ALTINDAKİ MOLDOVA, GÜRCİSTAN VE BOSNA HERSEK’İ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ”

Açıklamada, Ukrayna’nın geleceğinin Avrupa’da yattığı vurgulanarak, “Kremlin’in istikrarsızlaştırıcı ve habis etkisine karşı en fazla risk altında olan ortaklarımız Moldova, Gürcistan ve Bosna Hersek’i desteklemeye hazırız. Rusya, Ukrayna’yı işgal ederek ve kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalayarak ciddi bir hesap hatası yaptı. Uluslarımız arasındaki kalıcı transatlantik bağı yeniden teyit ederek her zamankinden daha güçlü ve birleşmiş durumdayız. Avrupa-Atlantik bölgesinin tamamında barış, güvenlik ve istikrar için çaba göstermeye devam edeceğiz.” denildi.

NATO’nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya’nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015’te Romanya’nın başkenti Bükreş’te kurulmuştu. (AA)

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