Bulgaristan’da 2 yılda 5. seçim heyecanı

Bulgaristan'da erken genel seçimlerde 2 Nisan'da sandık başına gidilecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bulgaristan’da son parlamentonun hükümet kuramaması nedeniyle vatandaşlar, 2 Nisan’da erken genel seçimler için yeniden sandık başına gidecek.

Yaklaşık bir ay süren seçim kampanyası bugün sona eriyor. Ülkede “düşünme günü” ilan edilen 1 Nisan’da siyasi propaganda yasak olacak. Seçmenler, 2 Nisan’da 21 parti ve koalisyon arasında tercih yapacak.

Son 2 yılda 5. kez gerçekleştirilecek erken seçim için Türkiye dahil 62 ülkede 738 sandık kurulacak. Bulgaristan vatandaşlarının en kalabalık olduğu Türkiye’de kurulacak sandıkların sayısı 162 olarak belirlendi.

Son anketler, katılım oranının yüzde 40 dolayında olması beklenen erken genel seçimlerden sonra 240 üyeli Bulgaristan Parlamentosuna girmek için gerekli yüzde 4 barajını en az 5 partinin aşabileceğini gösterdi.

Gallup International’ın seçim arifesinde yaptığı ankete göre, eski başbakanlardan Kiril Petkov’un Eş Başkanı olduğu Değişime Devam (PP) ile Demokratik Bulgaristan (DB) partileri arasında kurulan koalisyon oyların yüzde 26,9’unu alacak.

HÖH, TÜRK SEÇMENDEN DESTEK BEKLİYOR

Ülkeyi 2021’e dek 12 yıl yöneten eski başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi yüzde 26,5’lik oy potansiyeline sahip.

Güçlü örgütsel yapıya sahip, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisinin de oyların yüzde 13,3’ü ile parlamentonun 3. büyük siyasi gücü olması bekleniyor. HÖH Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, bu seçimde yurt dışında ve özellikle Türkiye’de yaşayan Bulgar vatandaşlardan oy beklediklerini açıklamıştı.

Karadayı, seçimlere 60-80 bin göçmenin oy kullandığı Türkiye’den katılımın yüksek olması durumunda HÖH’ün yeni meclisteki milletvekili sayısını 36’dan en az 40’a çıkarabileceğini, partinin gelecek koalisyon hükümetinde kilit ortak rol oynayabilmesi için bu seçimde büyük destek alması gerektiğini vurgulamıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Bulgaristan seçimleri için Türklere destek çağrısı

İlginizi Çekebilir Bulgaristan'da Türk partisinin hedefi koalisyon ortaklığı