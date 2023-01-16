Bulgaristan’da hükümeti kurma görevi sosyalistlere verildi

Siyasi krizin büyüdüğü Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Radev, hükümeti kurma görevini Sosyalist Parti'ye verdi.

Sozcu.com.tr

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Bulgaristan’da siyasi kriz sürerken Cumhurbaşkanı Rumen Radev, hükümeti kurma görevini Bulgaristan Sosyalist Partisi’ne (BSP) verdi. Radev, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende hükümeti kurma görevini 240 üyeli parlamentoda 24 sandalyesi bulunan BSP’nin Genel Başkanı Korneliya Ninova’ya verirken “BSP’nin bu girişimde en yüksek şansı olan parti olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Ninova da törende yaptığı konuşmada, “Ülkemizin kritik durumunun farkında olan partimiz, sorumluluk sahibi olup defalarca diyalogdan yana olduğunu göstermiştir” dedi.

BSP’nin hükümeti kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı Radev, parlamentoyu feshederek ülkede yeni bir erken genel seçim için tarih belirleyecek. 7 partiden oluşan Bulgaristan Parlamentosunda 5. sırada yer alan BSP’den önce eski başbakanlardan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi ve Değişime Devam (PP) Partisi hükümeti kuramamıştı.

HÜKÜMET KURMA ÇABALARI BAŞARISIZ OLDU

Bulgaristan’da Nisan 2021’de yapılan olağan genel seçimin ardından koalisyon hükümetinin kurulamaması üzerine ülke 3 kez erken genel seçime gitmişti. Son 4 parlamentoda farklı partiler, toplam 11 kez hükümet kurma girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

BSP’nin kabine kurma girişiminin başarısız olması durumunda Bulgaristan’da martta yeniden erken genel seçime gidilmesi bekleniyor.

Parlamentoda eski komünist partinin siyasi geleneğini sürdüren, savaş sırasında Ukrayna’ya silah yollanmasına sürekli karşı çıkan Rusya yanlısı BSP’nin hükümet kurabilme şansı, diğer 6 parti tarafından “düşük” görülüyor. (AA)