California’da ikinci silahlı saldırı şoku: Çinli çiftçi arkadaşlarını vurdu

ABD'nin California eyaletinde cumartesi günü bir dans kulübüne düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmesinin ardından dün de bir Çinli 7 kişiyi katletti. Bölgedeki Asya toplumu, iki ayrı saldırı nedeniyle Çin Yeni Yılı kutlamalarını iptal etti.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin California eyaleti, iki gün arayla yaşanan silahlı saldırıların şokunu yaşıyor.

California'nın Los Angeles yakınlarındaki Monterey Park şehrinde cumartesi günü bir dans kulübüne düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerin çoğunun yaşlarının 50 üstü olduğu bildirilirken 9 kişi de yaralanmıştı.

72 yaşındaki Çinli saldırgan Huu Can Tran, olaydan 12 saat sonra bir minibüste ölü bulunmuştu. Polis, Huu Can Tran’ın güvenlik güçlerinin minibüsü kuşatması üzerine kendini vurarak intihar ettiğini açıklamıştı. ABD'deki Çin toplumunda şok etkisi yaratan saldırı sonrası California'da yas ilan edilirken, eyalet dün yine Asya kökenlileri hedef alan bir saldırıya sahne oldu.

San Francisco’nun güneyindeki Half Moon Bay’de iki silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. 67 yaşındaki saldırgan Zhao Chunli'nin polis tarafından yakalandığı anların görüntüleri ABD basınına yansıdı. Teslim olduğu belirtilen Zhao'nun kendisi gibi Çin kökenli çiftçileri iki ayrı saldırıyla hedef aldığı bildirildi.

Saldırının nedeni bilinmezken Çinli adamın iş anlaşmazlığı nedeniyle diğer çiftçileri vurmuş olabileceği belirtiliyor.

ABD'deki Asya kökenliler, Çin Yeni Yılı için çeşitli kutlamalar düzenliyordu ancak cumartesi günü yaşanan saldırı sonrasında birçok etkinlik iptal edilmişti.