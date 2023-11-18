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Çalışmalar sekteye uğradı: Hindistan’da 40 işçi henüz kurtarılamadı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde, inşaatı süren tünelin bir kısmının çökmesi sonucu 40 işçi mahsur kalmıştı. Kurtarma faaliyetleri, sondaj makinelerinin hasar görmesi sonucu yedinci günde kesintiye uğradı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:32 - 18 Kasım 2023 Güncellenme:
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Çalışmalar sekteye uğradı: Hindistan’da 40 işçi henüz kurtarılamadı

Çalışmalar esnasında tünelin içinden gelen çatlama sesi üzerine sondaj makinesinin hasar gördüğünü tespit eden yetkililer, kurtarma çalışmasını durdurdu.

Yetkililer, çalışmaların kaldığı yerden devam edebilmesi için yeni makinelerinin bölgeye gelmesini beklediklerini aktardı.

Afet yönetimi yetkilisi Devendra Patwal, enkaz kaldırma çalışmalarının şimdiye kadar 24 metre ilerlediğini ifade etti. Patwal, işçilerin yaklaşık 60 metre derinlikte olduğunu tahmin ediyor.

Hindistan’da 12 Kasım’da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüştü.

Yetkililer, enkazda en az 40 işçinin mahsur kaldığını, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedarik edildiğini ifade etmişti.

Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirilmişti. (AA)

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