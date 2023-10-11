Can kaybı 1000’i aştı… BM’den Gazze için facia uyarısı

BM, can kaybının 1000'i aştığı Gazze Şeridi'nin insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Gazze’de can kaybı 1055’e, yaralı sayısı 5184’e ulaşırken Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in tam abluka emri vermesinin ardından “Gazze Şeridi’nin, insani yardıma açılmazsa faciayla karşı karşıya kalacağı” uyarısında bulundu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) sözcüsü Adnan Abu Hasna, İsrail’in Gazze Şeridi’ne açılan tüm sınır kapılarını kapatmaya devam ettiğine işaret ederek insani yardım ulaştırılmasının imkansız hale getirildiğine dikkati çekti. Abu Hasna, “Gazze Şeridi, su, sağlık malzemeleri ve gıda dahil insani yardımların ulaştırılması için güvenli koridorlar açılmazsa eşsiz bir insani faciaya şahit olacak” dedi.

“İlerleyen saatlerde Gazze’de benzinin biteceğini ve hastanelerin hizmet dışı kalacağını” vurgulayan Abu Hasna, durumun bu şekilde devam etmesi halinde Gazze Şeridi’nde iki hafta içinde yiyecek bulunmayacağını söyledi.

UNRWA, dün yaptığı açıklamada ise Gazze’deki 175 binden fazla kişinin 88 okula sığındığını ve devam eden İsrail hava saldırıları nedeniyle sayıların arttığını duyurmuştu. Öte yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) de İsrail hava saldırılarının Gazze Şeridi’nde 260 binden fazla Filistinliyi yerinden ettiğini bildirmişti. (AJANSLAR)

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