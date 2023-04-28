Çapkın kralın gizli gayrimeşru kızı ortaya çıktı

Çapkınlıklarıyla tanınan eski İspanya Kralı Juan Carlos’un yıllardır sır gibi sakladığı Alejandra isimli bir kızı olduğu iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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İspanya'nın yolsuzluk suçlamaları nedeniyle ülkesinden kaçan eski Kralı Juan Carlos'un gayrimeşru bir çocuğu olduğu iddia edildi.

Çapkınlıklarıyla da tanınan eski İspanya Kralı, hakkındaki iddialar sonucu 2014 yılında tahttan feragat etmiş, yerine oğlu VI. Felipe geçmişti. Eski kral yolsuzluk suçlamaları nedeniyle 2020’de de Abu Dabi’ye kaçmıştı.

Yeni yayınlanan bir kitaba göre Juan Carlos, aristokrat bir sevgilisinden doğan kızını yıllardır sır gibi saklıyor. El Confidencial gazetesi, eski krala en yakın isimlere göre Juan Carlos'un 1970'lerin sonunda doğan Alejandra isimli bir kızı olduğunu yazdı. Kralın gayrimeşru kızının hangi sevgilisinden olduğu ise açıklanmadı.

Evli ve bir çocuk sahibi Alejandra'nın babasının kim olduğunu bilmeden büyüdüğü, gerçeği öğrendiğindeyse Kraliyet'te bir hak iddia etmediği ve durumu sakladığı belirtildi.

Eski Kral'ın da gizli çocuğuna hediyeler gönderdiği ancak asla diğer üç çocuğu gibi davranmadığı ifade edildi. Kitapta, Kral Felipe'nin de babasının gizli kızının varlığından haberdar olduğu kaydedildi.

Juan Carlos’un eski sevgilisi olan Danimarkalı iş kadını Corinna Larsen, eski kralı “kraliyet aleminin en büyük baştan çıkarıcısı” diye nitelemişti.

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