Çekya: Avrupa’da savaş ihtimal dışı değil…

Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, Avrupa’da savaşın ihtimal dışı olmadığını belirterek, özellikle barış döneminde yeterli hazırlığın yapılması gerektiğini savundu.

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Genelkurmay Başkanı Rehka, başkent Prag'da üst düzey ordu mensuplarına yönelik düzenlenen bir toplantıda güncel konulara değindi.

Rehka, Avrupa'da savaşın olasılık dışı olmadığını, barış döneminde olası bir savaş durumuna yeterli hazırlığın yapılması gerektiğini, aksi takdirde hazırlık yapmaya imkan bulunamayacağını söyledi.

NATO üyeliğinin olası tehditler karşısında en önemli caydırıcı unsur olduğunu vurgulayan Rehka, NATO ile Rusya arasında olası bir savaşta Çekya'nın doğrudan hedef olacağını ifade etti.

Rehka, Çek ordusunun savaş kabiliyetinin geliştirilmesi ve envanterinin modernize edilmesi, olası bir savaşa hazır olması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)

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