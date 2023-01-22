Çekya’da dezenformasyon yaydığı iddiasıyla muhalif isim gözaltına alındı
Çekya’da geçen yıl art arda hükümet karşıtı gösterileri organize eden "Önce Çekya" platformu kurucusu Ladislav Vrabel, dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Ülke basınında yer alan haberlerde, geçen yıl yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı çok sayıda hükümet karşıtı gösteri düzenleyen “Önce Çekya” platformu kurucusunun gözaltına alındığı bildirildi.
Haberlerde, Vrabel'in Kasım 2022'de sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda “hükümetin Rusya'dan nükleer silah istediği yönündeki ifadeleri” nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.
Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını yürüten Çekya'da aşırı sağcı grupların öncülüğünde çok sayıda hükümet karşıtı gösteri düzenlemiş, 70 bine yakın göstericinin katıldığı eylemlerde Rusya bayrakları da açılmıştı. (AA)