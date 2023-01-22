Abone Ol

Çekya’da dezenformasyon yaydığı iddiasıyla muhalif isim gözaltına alındı

Çekya’da geçen yıl art arda hükümet karşıtı gösterileri organize eden "Önce Çekya" platformu kurucusu Ladislav Vrabel, dezenformasyon yaydığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çekya’da dezenformasyon yaydığı iddiasıyla muhalif isim gözaltına alındı

Ülke basınında yer alan haberlerde, geçen yıl yaklaşık 70 bin kişinin katıldığı çok sayıda hükümet karşıtı gösteri düzenleyen “Önce Çekya” platformu kurucusunun gözaltına alındığı bildirildi.

Haberlerde, Vrabel'in Kasım 2022'de sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda “hükümetin Rusya'dan nükleer silah istediği yönündeki ifadeleri” nedeniyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Geçen yıl Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını yürüten Çekya'da aşırı sağcı grupların öncülüğünde çok sayıda hükümet karşıtı gösteri düzenlemiş, 70 bine yakın göstericinin katıldığı eylemlerde Rusya bayrakları da açılmıştı. (AA)

Türkiye-Esad yakınlaşmasını protesto gösterisinde Suriyeli muhalif lidere saldırıİlginizi ÇekebilirTürkiye-Esad yakınlaşmasını protesto gösterisinde Suriyeli muhalif lidere saldırıAlmanya Rus muhalif Navalnıy’ın sağlık durumdan endişeliİlginizi ÇekebilirAlmanya Rus muhalif Navalnıy’ın sağlık durumdan endişeli
X Reklam