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Çekya’da kriz: Polis orduya ait binalarda arama yaptı

Çekya'da polis, Genelkurmay Başkanlığı ve bazı binalarda arama yaptı.

Sozcu.com.tr
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Çekya’da kriz: Polis orduya ait binalarda arama yaptı

Çekya organize suçla mücadele birimine bağlı polisler, Genelkurmay Başkanlığı binasında arama yaptı.

Prag Yüksek Savcılığından yapılan açıklamada, aramaların, Savunma Bakanlığının dışarıdan aldığı bazı hizmetlere ilişkin gerçekleştirdiği anlaşmalar hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, Savunma Bakanlığı hakkındaki soruşturma kapsamında 9 şüpheli hakkında hukuki sürecin işlediği ifade edildi.

Savunma Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da polisin orduya ait çeşitli binalarda aramalar yaptığı kaydedildi. (AA)

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