Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirdikleri çalışma ziyareti kapsamında, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik iş birliği imkanları değerlendirildi. Görüşmeye Yılmaz ve Şimşek’in yanı sıra BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur Bin Zayed Al Nahyan da yer aldı. (DHA)

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