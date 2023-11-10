Çevre aktivistlerini soğukkanlılıkla öldüren adamın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Panama hükümetini protesto etmek için otoyolu kapatan çevre aktivistlerini gözünü kırpmadan öldüren adamın yeni görüntüleri yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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Orta ve Güney Amerika arasında bir köprü görevi gören Panama’da önceki gün yaşanan korkunç cinayetin detayları da ortaya çıkıyor…

Kanadalı maden firması First Quantum Minerals ile Panama hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya tepki gösteren halkın hükümet karşıtı eylemleri devam ederken, önceki gün gerçekleşen yol kapatma eylemi kanlı bir şekilde sona erdi.

Hükümeti ve anlaşmayı protesto eden göstericiler bir otoyola barikat yerleştirerek trafiği durdurdu. Bu durumdan rahatsız olan ve trafikte kalan bir sürücü ise tepki gösterdi.

Eylemcilerle konuşan ve ismi açıklanmayan orta yaşlı adam cebinden çıkardığı tabanca ile gözünü kırpmadan iki kişiyi vurdu.

Saldırganın kimliği ise ortaya çıktı. Yetkililer soğukkanlılıkla cinayet işleyen adamın 77 yaşındaki Kenneth Darlington olduğunu duyurdu.

Darlington’ın eşi ve bir arkadaşıyla birlikte araçta olduğu ve trafiğin durmasına öfkelendiği belirtildi. Darlington ve eşinin olaydan sonra kaçmaya çalıştığı da belirtilirken çiftin arkadaşlarının gitmek istememesi ve ikiliyi durdurması sonucunda Darlington’ın yakalandığı da kayıtlara geçti.

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda Darlington’ın kelepçeyle duvara bağlandığı görüntüler yayınlandı.

ABD ve Panama vatandaşlığı olan Darlington gözaltında tutuluyor.

20 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Panama hükümeti tarafından 20 Ekim'de imzalanan yeni sözleşme, First Quantum'a Panama'ya yıllık 375 milyon dolar gelir karşılığında 20 yıllık madencilik hakkı ve 20 yıl daha uzatma opsiyonu sağlıyor.

Hükümet yeni sözleşmenin bir öncekinden daha iyi şartlar sunduğunu söylese de protestocular buna katılmıyor.