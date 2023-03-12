Cezaevinde skandal olay: Gardiyanlar mahkumlarla ilişkiye girmiş

Birleşik Krallık bir skandal ile çalkalanıyor.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Galler’deki Wrexham’daki bir hapishanede kadın gardiyanlar ile mahkumların cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkması şaşkınlık yarattı…

HMP Berwyn adı verilen ve Birleşik Krallık’ın en büyük hapishanelerinden biri olan hapishanede kadın gardiyanlardan bazılarının mahkumlarla cinsel ilişkiye girdiği açıklandı. Yapılan soruşturma ve inceleme sonucunda 3 gardiyan hakim karşısına çıkarken yetkililer 18 kadın gardiyanın da işten çıkarıldığını açıkladı.

Gardiyanlardan birinin içeri gizlice cep telefonu sokarak bunu “sevgilisine” verdiği de ortaya çıkarken gardiyanla mahkumların çıplak ve uygunsuz fotoğraflarını paylaştıkları da belirlendi.

Jennifer Gavan isimli gardiyana da 8 ay hapis cezası verilirken diğer gardiyanlardan Emily Watson ve Ayshea Gunn’ın da soruşturmaya dahil edildiği belirtildi. Yetkililer gardiyanların işe alım sürecinin de sıkıntılı olduğunu belirtirken, “Bu işe alınan insanların çoğu yeterli tecrübeye sahip olmadan işe alınıyor. İş görüşmeleri yeterli yapılmıyor” ifadesini kullandı.

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