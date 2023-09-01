Cezaevleri karıştı! Mahkumlar gardiyan ve polisleri rehin aldı

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da mahkumlar, güvenlik güçlerinin operasyonlarına tepki olarak 6 cezaevindeki 57 gardiyan ve 7 polisi rehin aldı.

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Ekvador’da 6 hapishanedeki mahkumların 57 gardiyan ile 7 polisi zorla alıkoyduğu belirtilerek, polis ve askeri birliklerin 30 Ağustos’ta Anda Latacunga’daki hapishaneye yaptığı baskına tepki olarak bu eylemin yapıldığı bildirildi. Açıklama, Ulusal Cezaevleri Ajansı'ndan (SNAI) tarafından yapıldı.

“ENDİŞE DUYUYORUZ”

İçişleri Bakanı Juan Zapata da basına yaptığı açıklamada, tüm gardiyan ve polislerin Cuenca Hapishanesi’nde tutulduğunu belirterek “Bu olay, polisin şiddet eylemlerinde kullanılan yasaklı aletlere el koyması nedeniyle kamu güçlerine karşı yapılan bir eylemdir. Kamu çalışanlarımızın güvenliğinden endişe duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Cuenca Hapishanesi’nden sosyal medyaya servis edildiği ileri sürülen videolarda, polis ve gardiyanların kendilerinin serbest bırakılması için hükümete çözüm çağrısında bulunduğu belirtildi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON HAZIRLIĞI

Yerel medyaya yansıyan haberlerde, gardiyan ve polislerin kurtarılması için güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyona hazırlandığı öne sürüldü.

Öte yandan başkent Kito’daki Virgilio Guerrero Hapishanesi’nde de bir isyan girişiminin olduğu, ikinci ve üçüncü katın ateşe verildiği ancak itfaiyenin vaktinde yaptığı müdahale sonucu yangının söndürüldüğü kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Ülkede şiddet olaylarının en yoğun olduğu hapishanelerden And Latacunga’ya operasyon düzenleyen polis ve askeri birlikler, çok sayıda mühimmat ve patlayıcı maddeye el koymuştu.

Operasyonun ardından cezaevindeki çete liderleri güvenlik amaçlı başka hapishanelere nakledilmişti.

Olayın ardından başkent Kito’nun merkezinde 8 saat arayla bomba yüklü 2 araç patlatılmış, 6 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

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