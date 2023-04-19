Cezayir’de yaklaşık 9 bin mahkûm Ramazan Bayramı dolayısıyla affedildi

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, yaklaşık 9 bin mahkûm için Ramazan Bayramı dolayısıyla af kararı çıkardı.

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Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Ramazan Bayramı münasebetiyle farklı suçlardan hüküm giyen 8 bin 985 mahkûm için af kararı çıkardığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu af kararının terör, yolsuzluk, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere bir dizi suç vakalarına karışan mahkumları kapsamadığı vurgulandı.

Haklarındaki hapis kararları infaz edilmeyenlerin de söz konusu aftan yararlandığı belirtilen açıklamada, yaşlı, hamile ve 3 yaş altı çocuk annesi olan kadın mahkumların da af kapsamında olduğu kaydedildi. (AA)

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