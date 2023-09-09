Cezayir’den 7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas’la ilgili önemli karar

Cezayir, Fas'a insani yardım ve yaralıların taşınması için hava sahasını açtı.

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Fas’ta dün gece meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 1037 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Deprem, komşu Cezayir’de de hissedildi ve bazı bölgelerde hasara yol açtı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, Fas’a insani yardım ve yaralıların taşınması için ülkenin hava sahasını uçuşlara açtığını duyurdu. Açıklamada, “Cezayir’in üst düzey makamları, Fas’a insani yardım ve yaralıların taşınması için ülkenin hava sahasını uçuşlara açma kararı verdi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Cezayir’in, “Fas Krallığı’nın talebi halinde insani yardım sağlamaya, tüm maddi ve insani imkanları kardeş Fas halkıyla dayanışma içinde kullanmaya tümüyle hazır olduğu” kaydedildi.

Cezayir, sabah saatlerinde de, komşu ülkede meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle taziye ve dayanışma mesajı yayımlamıştı.

Cezayir, 24 Ağustos 2021’de diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığı Fas’a hava sahasını iki yıldır kapalı tutuyordu.

FRANSA'DAN 1 MİLYON EURO DESTEK

Öte yandan Fransa’da Occitanie, Provence-Alpes-Cote d’Azur ve Korsika bölgeleri, deprem nedeniyle Fas’a 1 milyon Euro yardım göndereceğini duyurdu.

Occitanie, Provence-Alpes-Cote d’Azur ve Korsika bölgelerince yapılan yazılı açıklamada, Fas’da meydana gelen depremin “korkunç bir dram” olduğu belirtildi.

Açıklamada, Fas’ın Fransa için “dost ülke” olduğu ifade edilerek, Fas’ın ihtiyaçları doğrultusunda, deprem mağdurları ve ülkenin yeniden inşası için 1 milyon avro gönderileceği kaydedildi. (AA)