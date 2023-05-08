Che’yi yakalayan general öldü

Arjantili devrimci Ernesto Che Guevara'yı yakalayan Bolivyalı General Gary Prado Salmon, 84 yaşında öldü.

Sozcu.com.tr

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Küba Devrimi'nin liderlerinden Ernesto Che Guevara’yı yakalayan Bolivyalı general öldü.

1959'daki Küba Devrimi sonrasında diğer ülkelerdeki gerilla hareketlerine önderlik etmek amacıyla Bolivya'ya giden Arjantin doğumlu Che, 1967'de 39 yaşındayken yakalanmış ve sağcı askerler tarafından öldürülmüştü.

Che'yi yakalayan Bolivyalı General Gary Prado Salmon, ABD gizli servis ajanlarının desteklediği operasyonları da yönetmişti.

O dönem “ulusal kahraman” ilan edilen ve “Che'yi nasıl yakaladım” isimli bir kitap da yazan Salmon, 84 yaşında öldü.

Che Guevara'yı infaz eden subay Mario Teran ise geçen yıl ölmüştü. Che Guevara öldürüldükten sonra gizli bir yere gömülmüş, 1997'de bulunan kalıntıları Küba'ya defnedilmişti.

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