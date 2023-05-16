CHP’den iki ülkede oy kullanma süresinin kısaltılmasına itiraz

CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Twitter’da, "Sayın Genel Başkanımız’a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK’ya bugün itiraz edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğin yoğun olduğu ABD ve Kanada'da ikinci tur için oy kullanma süresinin kısaltılması kararına itiraz edeceğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün yayınladığı açıklamada gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işleminin 20-24 Mayıs arasında yapılacağını açıklamıştı.

Türkiye'nin Washington ve Ottawa büyükelçilikleri ise cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oy kullanma süresinin 20-21 Mayıs'ta olacağını ve sadece 2 gün süreceğini duyurdu.

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Twitter'da, söz konusu karar itiraz edeceklerini açıkladı. Özcan, “Sayın Genel Başkanımız'a çok yüksek oy çıkan ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde oy verme günlerinin kısaltılması ile ilgili YSK'ya bugün itiraz edeceğiz. Bilginize” ifadelerini kullandı.

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