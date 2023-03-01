CHP’li Çeviköz ABD medyasına konuştu: Cumhurbaşkanı adayı için son hazırlıklar

Türkiye seçim sürecine hazırlanırken CHP'li Ünal Çeviköz, CNN International'a konuştu.

Sozcu.com.tr

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Muhalefetin önemli bir kısmını temsil eden ve altılı masa olarak tanımlanan partilerin yarın bir araya gelmesi ve 18 Haziran’a kadar yapılması beklenen seçimler için aday belirleme konusunu ele alması bekleniyor.

Deprem nedeniyle 13 Şubat’ta beklenen Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı gündemli toplantısı yapılamamış, ittifak bu dönemde bir kez deprem gündemiyle toplanmış bir sonraki toplantı tarihi ise 2 Mart olarak belirlenmişti.

CHP Dış İlişkilerden sorumlu Başdanışmanı Ünal Çeviköz CNN International’a verdiği ve CHP tarafından metninin yayınlandığı röportajda 2 Mart tarihine dikkat çekti.

Çeviköz, kendilerine güvendiklerini belirterek, “Sanırım 2 Mart’ta, Altılı masa, altı muhalefet partisinin liderleri bir araya gelecekler ve toplantılarında muhtemelen cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için son hazırlıkları görüşecekler. Buna karar verildiğinde, sanırım seçim tarihinin açıklanmasını bekleyeceğiz ve seçim tarihi açıklandığında, cumhurbaşkanı adayını da açıklayacaklar. Kendimize oldukça güveniyoruz” dedi.

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