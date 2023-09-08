CIA’den Rus bürokratlara ajanlık teklifi

ABD istihbarat teşkilatı CIA, Rus yetkililere "Bildiğiniz gerçekleri anlatın" çağrısı yaptı.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA), Rus bürokratlara yönelik ajanlık teklifini yineledi.

CIA Direktörü William Burns temmuz ayında ülkelerinde olanlardan ve Ukrayna’daki savaştan hoşnutsuz birçok Rus yetkili olduğunu söylemiş, bu durumun CIA için Rusları tarafına çekme konusunda bulunmaz bir fırsat yarattığını savunmuştu.

CIA’in yayınladığı yeni videoda da, Rus yetkililere “Yalancı dalkavuklarla dolu bu sistem hakkında doğruyu söylemek isteyenlere çağrı yapıyoruz” denildi. Rusça “Neden CIA’yle temasa geçtim-kendim için” başlıklı videoda Rus kentinde dolaşan bir kişi “Herkese gerçeği çarpıtmanın ahlaksızca olduğunu söyledim ama bunu yapanlar yükseldi” diyor.

Videoda, “CIA, Rusya hakkındaki gerçeği bilmek istiyor, biz de bu gerçeği bilen ve bize bunu anlatabilecek güvenilir kişiler arıyoruz. Bilgileriniz düşündüğünüzden daha değerli olabilir” ifadelerine yer verildi. CIA, Rus bürokratların ABD istihbaratıyla nasıl iletişim kurabileceğini de anlattı.

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