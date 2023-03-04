Çifte mucize kurtuluş: Hem Türkiye’deki depremden hem de göçmen felaketinden sağ çıktı

Hem Türkiye’yi sarsan depremlerden hem de İtalya’daki göçmen faciasından sağ kurtulmayı başaran Afgan gencin hikayesi İtalya basınında büyük ses getirdi.

Sozcu.com.tr

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İtalyan basını, hem Türkiye'yi sarsan depremlerden hem de İtalya'daki göçmen faciasından sağ kurtulmayı başaran Afgan gencin hikayesini sayfalarına taşıdı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, 29 yaşındaki Kabir Ruhullah'ın İtalyan polisine anlattığı hikaye herkesin ağızlarını açık bıraktı. 2021'de Kabil'den ayrılarak İran'a geçen Afgan adam, bir yıl burada bir mobilya dükkanında çalıştıktan sonra kaçak yollarla Türkiye'ye geçtiğini ve botla İtalya'ya gitmeye çalıştığını anlattı.

Bu sırada yakalandığını kaydeden Ruhullah, Türkiye'deki bir gözaltına merkezine gönderildiğini ve Kahramanmaraş merkezli depremlere de burada yakalandığını ifade etti. Hasar alan merkezden kaçarak botla yine İtalya'ya geçmeyi planladığını anlatan gencin, depremin ardından Akdeniz'de yaşanan göçmen faciasına da yakalandığı ve yine sağ kurtulmayı başardığı belirtildi.

İtalya'da geçen hafta yasa dışı göçmenleri taşıyan bir botun alabora olmasıyla 15'i çocuk en az 68 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 80 kişinin kurtarıldığı, 47 kişininse hâlâ kayıp olduğu olay Avrupa'da göçmen trajedilerinin yeni halkası olarak büyük ses getirdi.

Sağ kurtulanlardan biri olan Kabir Ruhullah, Türkiye'den İtalya kıyılarına 5 gün süren ölüm yolculuğu için 8 bin euro ödediğini de ifade etti. Teknenin alabora olması sonrasında bir can yeleğine tutunarak kıyıya kadar yüzdüğünü anlatan gencin hikayesi, İtalya basınında “mucize” olarak nitelendi.

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