Çığ Norveç’te 4 can aldı

Norveç'te farklı yerlerde meydana gelen çığlarda 4 kişi yaşamını yitirdi

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Norveç polisi dün ülkenin kuzeyinde, farklı yerlerde çığ meydana geldiğini ve biri yabancı bir turist olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Norveç polisi açıklamasında, ülkenin kuzeyinde yoğun kar yağışları sebebiyle kendi kendine tetiklenen çığ felaketleri meydana geldiğini açıkladı.

Storslettte meydana gelen çığda turist grubundan bir kişi dün akşamüzeri çığ altında kalarak yaşamını yitirdi. Lyngende çığa bağlı toprak kayması sonucu bölgede kayak yapan yabancı 5 turistten bir kişi, yaşamını yitirdi ve yaralanan bir kişi ise helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Polis, mahsur kalanların tahliyesinin yapıldığını ve ölen turist için kimlik doğrulaması yaptıklarını ifade etti.

Polis, yine dün Reinoyada bir çiftliğin bulunduğu yerde çığa bağlı heyelan meydana geldiği, içinde 2 kişinin bulunduğu evin ve küçük baş hayvanların bulunduğu ahırın denize sürüklendiğini belirtti.

Yetkililer, yılın bu zamanında bölgede çok fazla sayıda çığ meydana geldiğini vurgulayarak Saterelva’dan Grotneselva’ya kadar tüm evleri ve tatil mekanlarını tahliye etmeye karar verdiklerini açıkladı. (DHA)