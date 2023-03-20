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Çin Devlet Başkanı Cinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Rusya'nın başkenti Moskova'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Yayınlanma: 17:26 - 20 Mart 2023 Güncellenme:
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