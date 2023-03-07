Çin: Savaşın uzamasını isteyen görünmez bir el var

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, ABD'nin Ukrayna savaşı nedeniyle getirdiği yaptırımları eleştirerek "Çin suçlanmayı, hatta yaptırım ve tehdit edilmeyi hak edecek ne yaptı? Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.

Sozcu.com.tr

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Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Rusya-Ukrayna savaşında iki tarafa da silah tedarik etmediğini belirterek “Çin, krizin yaratıcısı ya da doğrudan ilgili bir tarafı değil” dedi.

Basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulunan Qin, “Çin suçlanmayı, hatta yaptırım ve tehdit edilmeyi hak edecek ne yaptı? Bu kesinlikle kabul edilemez” diye konuştu. “Çin savaş yerine barışı, yaptırımlar yerine diyalogu ve alevleri körüklemek yerine durumu sakinleştirmeyi seçiyor” diyen Qin, savaşın uzaması, gerginliğin daha da tırmanması ve Ukrayna krizinin belirli jeopolitik gündemlere hizmet etmesi için görünmez bir el varmış gibi durduğunu aktardı. (DHA)

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