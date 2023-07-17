Çin ve ABD arasında ipler gerildi! Nota verdiler

Çin, Tayvan'da Başkan Yardımcısı ve liderlik yarışı adaylarından Lai Ching-te'nin gelecek ay yapılması beklenen ABD ziyareti nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısı düzenleyerek, Lai'nin gelecek ay gerçekleşmesi planlanan ABD ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mao, “ABD ile Tayvan arasındaki her türlü resmi temasa karşı çıktıklarını” ifade ederek, söz konusu ziyaret nedeniyle ABD'ye protesto notası verildiğini kaydetti.

“YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ”

Tayvan’daki “ayrılıkçı” liderlik adayının planlanan ziyaretiyle ilgili gelişmelerin yakından takip edileceğini aktaran Mao, ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için kararlı ve güçlü tedbirler alınacağını belirtti.

Mao, “Tayvan'daki bağımsızlık yanlılarının herhangi bir isim altında ve nedenle ABD’yi ziyaret etmesini ve ABD’nin bu ayrılıkçılara ve onların ayrılıkçı faaliyetlerine göz yummasını ve desteğini kesinlikle reddediyoruz.” dedi.

Tayvan, Lai ve heyetinin Paraguay’ın yeni başkanı Santiago Pena’nın göreve başlama törenine katılmak üzere 14 Ağustos’ta Paraguay’a gideceğini duyurdu.

‘SEMBOLİK’ OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR

Analistler, Lai’nin Tayvan’da ocak ayında yapılması planlanan liderlik seçimlerindeki favori aday olması nedeniyle söz konusu ABD gezisinin “sembolik” olduğunu düşünüyor.

Çin, hem Tayvan lideri Tsai Ing-wen Tsai’yi hem de Başkan Yardımcısı Lai’yi “ayrılıkçı” olarak görerek temasa geçmeyi reddediyor.

Lai’nin ABD ziyareti hakkında ayrıntı verilmese de Tayvan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Tah-ray Yui, yaptığı açıklamada, seyahatin “geçmiş yıllarda Güney ve Orta Amerika’ya yapılan ziyaretlerde belirlenen emsallere göre planlanacağını ve ABD’nin transit durak olacağını” ifade etti. (AA)

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