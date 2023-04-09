Çin’de devlete ait şirketlerde disiplin incelemesi yapılacak

Çin'de ülkeyi yöneten Komünist Partisi'nin (ÇKP) devlete ait şirketler ve finans kuruluşlarında disiplin incelemesi yapacağı bildirildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Xinhua’nın haberine göre, ÇKP Merkez Komitesi, 15 teftiş ekibini, merkezi hükümete bağlı 30 şirket, 5 finans kuruluşu ve Çin Genel Spor İdaresi’nde incelemeler yapmak üzere görevlendirdi.

Komitenin açıklamasında, teftişlerde, “devlet şirketlerinde yüksek kaliteli kalkınmayı engelleyen başlıca çelişkilerin ve sorunların ortaya çıkarılması, finans sektöründeki temel sorunların çözülmesi ve spordaki yolsuzluk ile derin kurumsal problemlerin ele alınmasının amaçlandığı” belirtildi.

Açıklamada, teftiş ekiplerinin, ilgili kurum ve kuruluşlarda incelemenin türüne göre 1,5 ila 2,5 aylık çalışmalar yürüteceği, bu sürede parti yetkililerinin olası disiplin ihlallerinin ihbar edilebilmesi için telefon hatları ve e-posta adreslerinin açılacağı kaydedildi.

Çin’de yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma şüphesiyle yürütülen disiplin soruşturmaları, ÇKP’nin organlarından Merkezi Disiplin İnceleme Komitesince (MDİK) yürütülüyor. (AA)

İlginizi Çekebilir Tesla, Çin'de fabrika kuracak

İlginizi Çekebilir MHP'den seçim propagandası için yerel medya programları