Çin’de korkunç patlama: Çok sayıda kişi öldü

Fransa’nın ardından Çin’de de dün bir restoranda korkunç bir patlama meydana geldi.

Sozcu.com.tr

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Çin’in kuzeybatısındaki Ningxia bölgesinde dün akşam bir mangal restoranında meydana gelen doğalgaz patlaması büyük korkuya yol açtı.

Devlet kontrolündeki Xinhua haber ajansına göre 31 kişinin ölümüne yol açan patlamanın restoranda sızan sıvılaştırılmış petrol gazı tankından kaynaklandığı bildirildi. Yanıklar ve kırık camlardan kaynaklanan kesikler nedeniyle 7 kişi tedavi altına alındı.

Ningxia bölgesinin başkenti Yinchuan’daki restoran, yerel olarak tanınan ve sadık bir müşteri kitlesine sahip bir yer olarak biliniyor. Patlama, restoranın yoğun olduğu saatlerde gerçekleşti ve ölenler arasında lise öğrencileriyle emekliler olduğu bildirildi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, olayın ardından ülke genelinde güvenlik denetimi emri verdi.

Doğalgaz ve kimyasal patlamaları, güvenliği iyileştirme çabalarına rağmen Çin’de zaman zaman yaşanıyor. 2015 yılında, liman kenti Tianjin’de meydana gelen bir dizi patlamada 173 kişi hayatını kaybetmişti.

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