Çin’de salgınının ‘ilk tepe’ noktasını geride bıraktığı tahmin ediliyor

Çin'de Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ülkede nüfusun yoğun olduğu çok sayıda şehir ve eyalette salgın dalgasının, ulaşılması beklenen ilk "tepe noktası"nı geride bıraktığının tahmin edildiği bildirildi.

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Çin, Covid-19 kısıtlamalarının geçen ayın başında aniden kaldırılmasının ardından şimdiye dek tek ülkede görülen en büyük yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

Ülkede vakalar artık kaydı tutulamayacak ölçüde artarken günlük vaka sayısının milyonları aştığı öngörülüyor.

Ülkede enfeksiyonların farklı bölgelerde farklı zamanlarda tepe noktasına ulaşacağı, kırsal bölgelerinde büyük şehirleri daha geriden takip edeceği öngörülüyor.

Eyaletlerden gelen açıklamalar, resmi rakamlarla ifade edilmese de kırsal bölgelerdeki yayılmanın beklenenden hızlı olduğuna işaret ediyor.

HINAN’DA NÜFUSUN YÜZDE 89’UNA VİRÜS BULAŞTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Çin’in orta kesimlerindeki 100 milyon nüfuslu Hınan eyaletinde nüfusun yüzde 89’una virüs bulaştığı tahmin edilirken, kliniklere başvuran hasta sayısının 19 Aralık’tan itibaren sürekli azaldığı bildirildi.

Hınan Sağlık Komisyonu Direktörü Kan Çüençıng, nüfusun yaklaşık yarısının kırsal bölgelerde yaşadığı eyalette salgın dalgasının tepe noktasına ulaştığını, bundan sonra ay sonuna kadar yeni enfeksiyon sayısının düşük seyretmesini beklediklerini belirtti.

Kan, vaka sayısının azalmasına rağmen ağır hastaların sayısındaki artış nedeniyle kaygılı olduklarını kaydetti.

Ülkenin doğusundaki 57 milyon nüfuslu Ciciang ve 80 milyon nüfuslu Ciangsu eyaletlerinde de sağlık yetkilileri ilk vaka dalgasında tepe noktasının gerisinde kaldığını bildirdi.

Her iki eyalette de sağlık yetkilileri bu aşamada acil bakım ve tedavi hizmetlerine odaklanılmasına ve risk grubundakiler için antiviral ilaçlara erişimin önemine dikkati çekti.

Ülkenin batısındaki, 81 milyon nüfuslu Siçuan eyaletinde de bulaşma oranının yüzde 80’i aştığı tahmin ediliyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Tang Şuefıng, devlet televizyonu CCTV’ye yaptığı açıklamada, ağır hastalıkları önlemek ve can kayıplarını azaltmak için kritik bir evreye girildiğini vurguladı.

BAHAR BAYRAMI TAŞRADA YENİ BİR SALGIN DALGASINA SEBEP OLABİLİR

Çin’in geleneksel yeni yıl kutlaması olan Bahar Bayramı tatilinde büyük şehirlerdeki göçmenlerin memleketlerini ziyaret etmek için taşraya yapacakları seyahatlerle virüsün daha geniş alana yayılabileceği, kırsal bölgelerde yeni bir salgın dalgasına yol açabileceğinden endişe ediliyor.

Merkezi Londra’da bulunan sağlık veri hizmetleri ve analiz şirketi Airfinity’nin Çin’in eyaletlerinden topladığı verilerle geliştirdiği modele göre, salgında iki dalganın ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Başkent Pekin, Şanghay ve Guangdong eyaletindeki büyük şehirlerdeki salgınların vaka artışını sürüklemesi beklenen ilk dalganın Ocak 2023’ün ortasında, Çin yeni yıl tatilinin ardından taşrada vakaların yayılmasıyla ortaya çıkacağı öngörülen ikinci dalganın ise Mart 2023’ün başında tepe noktasına ulaşması bekleniyor. Günlük vaka sayısının ilk dalgada 3,7 milyona, ikinci dalgada ise 4,2 milyona kadar çıkabileceği öngörülüyor. (AA)