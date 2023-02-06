Çin’den ‘casus balon’ itirafı

Çin, ABD hava sahasında tespit edilen ve düşürülen yüksek irtifa balonunun ardından Latin Amerika üzerinde görülen diğer balonun da Çin'e ait olduğunu kabul etti.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, balonun Çin’e ait olduğunu, sivil amaçlı aracın, hava şartlarından etkilenerek, kontrol kabiliyeti de sınırlı olduğu için planlanan rotasından çıktığını ve Latin Amerika ülkelerinin hava sahasına yanlışlıkla girdiğini belirtti.

Sözcü Mao, ABD hava sahasında tespit edilen balonun ardından bu ikinci balonun da Çin’e ait olduğunu doğruladı.

Çin’in sorumlu bir ülke olduğunu, uluslararası hukuka bağlı olduğunu, başka ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu vurgulayan Mao, faaliyetlerinin hiçbir ülkeye tehdit oluşturmadığını savundu.

Mao, ABD’nin düşürdüğü balonun “beklenmedik ve münferit bir vaka olduğunu”, “ABD’nin abartılı tepki verdiğini” belirterek, “Bu hava aracı da sivildi, meteoroloji ve araştırma amaçlıydı. Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle planlanan rotanın dışına çıktı. Bunlar, zorlayıcı sebeplerden kaynaklanan beklenmedik ve münferit hadiselerdir.” dedi.

ABD tarafını konu hakkında birçok kez bilgilendirdiklerinin altını çizen Mao, “Bunun zorlayıcı sebeplerle rotasından çıkan sivil bir araç olduğunu söyledik. ABD Savunma Bakanlığı da yerdeki insanlara askeri veya fiziksel bir tehdit oluşturmadığını söyledi. Çin'in sorunun güç kullanmadan, sakin şekilde ve itidalle ele alınması çağrısına rağmen ABD, beklenmedik ve münferit olaya aşırı tepki verdi.” diye konuştu.

ABD HAVA SAHASINDA TESPİT EDİLMİŞTİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Şubat’ta Çin'e ait olduğu iddia edilen yüksek irtifa istihbarat balonunun ABD ana kıtası üzerinde uçuş yaptığını ve Amerikan ordusunun balonu takip ettiğini açıklamıştı.

Balonun, Montana eyaletinde aralarında uzun menzilli füze depolarının olduğu bazı hassas askeri tesislerin üzerinden geçtiği öne sürülmüştü.

Balonu güvenlik nedeniyle düşürmeyi tercih etmediklerini ancak müdahale seçeneğini saklı tuttuklarını vurgulayan savunma yetkilileri, ABD’nin Pekin Büyükelçiliği kanalıyla Çinli muhataplarını sorunun ciddiyeti konusunda uyardığı bildirilmişti.

ÇİN’DEN “METEOROLOJİ BALONU” AÇIKLAMASI

Çin tarafından yapılan açıklamada ise balonun, Çin’e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı, rüzgarlarla sürüklenerek yanlışlıkla ABD hava sahasına girdiği belirtilmişti.

Kontrol kabiliyeti sınırlı olan hava aracının Batı rüzgarlarının sürüklemesiyle, planlanan rotasından çıktığı kaydedilen açıklamada, “Çin tarafı hava aracının niyet edilmeyen zorunlu sebeplerle ABD hava sahasına girmesinden üzüntü duymuştur.” ifadelerine yer verilmişti.

ABD KARA SULARINDA DÜŞÜRÜLDÜ

Çin’in açıklaması Washington’ı tatmin etmemiş, balon, Başkan Joe Biden’ın emriyle, Atlantik Okyanusu üzerine çıktığında, ABD kara sularında Amerikan ordusuna ait savaş uçakları tarafından vurularak düşürülmüştü.

ABD basınında yer alan haberlerde F-22 savaş uçağından ateşlenen “AIM-9X Sidewinder” tipi füzenin balonu vurduğu bildirilmişti. Vurulan balonun havada patladığını ve balona bağlı donanımların düştüğünü gösteren videolar televizyonlarda ve sosyal medyada yer almıştı.

“Üç okul servisi otobüsü büyüklüğünde” olduğu ve 60 bin fit yükseklikte uçtuğu belirtilen balondan geriye kalan enkazın toplanması çalışmalarının devam ettiği bildiriliyor. (AA)

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