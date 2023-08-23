Çin’den halka ‘aşk mesajlarıyla’ çocuk yapma çağrısı

Çin'in Xian kenti yetkilileri, çocuk yapmayı teşvik etmek için vatandaşlara "tatlı aşk" mesajları gönderdi.

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Çin’in tarihi kenti Xian’daki aile planlaması yetkilileri, bu hafta kent sakinlerine “aşk, evlilik ve doğum” ile “iyi bir doğurganlık” dileyen mesajlar göndererek ülkenin düşen doğum oranını artırmaya yönelik yeni bir hamlede bulundu.

China Newsweek’in resmi Weibo hesabı da dahil olmak üzere yerel medya tarafından haberleştirilen mesaj, Çin’in Sevgililer Günü olarak da bilinen, aşk ve romantizmin kutlandığı geleneksel bir bayram olan 22 Ağustos’taki Qixi festivaline denk geldi.

Mesaj, Xian Sağlık Komisyonu ve Xian Aile Planlama Birliği tarafından gönderildi. China Newsweek’teki Weibo gönderisinde “Çin’in kanını devam ettirin ve gençleşmenin önemli görevini paylaşın” ifadesi yer aldı. Mesajda evlilik ve çocuk doğurmanın “doğru yaşta” yapılması gerektiği belirtildi ancak daha fazla ayrıntı verilmedi.

NÜFUSUN DÜŞMESİ HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Bu mesaj, Çin hükümetinin genç çiftleri çocuk sahibi olmaya teşvik etmeye çalıştığı ve giderek artan sayıda kadının çocuk sahibi olmayı ertelediği ya da hiç çocuk sahibi olmamayı tercih ettiği bir dönemde geldi. Birçok kadın çocuk sahibi olmak istememelerinin temel nedenleri olarak çocuk yetiştirmenin yüksek maliyetini, kariyerlerine devam etmenin zorluğunu, cinsiyet ayrımcılığını ve evlenmek istememelerini gösteriyor.

Çin’in nüfusunun son altmış yılda ilk kez azalması ve nüfusun hızla yaşlanmasından endişe duyan hükümetin siyasi danışmanları, bekar kadınların diğer hizmetlerin yanı sıra yumurta dondurma ve tüp bebek (IVF) tedavisine erişebilmelerini Mart ayında önermişti. (Reuters)